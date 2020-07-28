Третий контрольный матч завершился победой

Нальчикский «Спартак» обошел команду «Машук-КМВ» из Пятигорска на ее же поле. Это был матч-реванш, потому что до этого нальчане проиграли сопернику 0:3. Счет открыли в конце первого тайма: на сорок_трётьей минуте Руслан Паштов реализовал пенальти. Во втором тайме успех закрепили: на шестьдесят_восьмой минуте Магомеду Гугуеву удалось забить второй гол в игре. В ответной атаке пятигорчане один мяч отквитали. А буквально через 10 минут Руслан Паштов «делает дубль» – опять же с пенальти. Уже в компенсированное время «Машук» сократил разрыв – 2:3. В итоге – успех нальчан! Предсезонная статистика «Спартака» сейчас такова: три контрольных матча – три победы. До этого наша команда выиграла у клуба из Ессентуков – 5:0, а затем «Интер» из Черкесска сдался со счетом 3:0. По предварительному календарю игр ПФЛ, турнир стартует девятого августа. В первом матче «Спартак-Нальчик» сыграет в Ростове-на-Дону с местным СКА.