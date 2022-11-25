“Терекалмаз” частично перепрофилировал свое производство под нужды оборонной промышленности страны

Сейчас завод наращивает усилия на выполнение заказов для армии. У предприятия - многолетний опыт в изготовлении алмазного инструмента для геологоразведки, машиностроения и камнеобрабатывающей отрасли.
Он пользуется высоким спросом из-за сверхточной технологии, разработанной и улучшенной терскими специалистами. Продукция завода поставляется на предприятия машиностроительного комплекса России, а также те, что входят в объединенную двигателестроительную корпорацию.
Сейчас с помощью инструментов “Терекалмаза” выпускаются особо сложные подшипники, детали автомобильных и авиационных двигателей.
https://t.me/vestikbr