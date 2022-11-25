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“Терекалмаз” частично перепрофилировал свое производство под нужды оборонной промышленности страны

“Терекалмаз” частично перепрофилировал свое производство под нужды оборонной промышленности страны

25.11.2022 | 15:23
Сейчас завод наращивает усилия на выполнение заказов для армии. У предприятия - многолетний опыт в изготовлении алмазного инструмента для геологоразведки, машиностроения и камнеобрабатывающей отрасли. Он пользуется высоким спросом из-за сверхточной технологии, разработанной и улучшенной терскими специалистами. Продукция завода поставляется на предприятия машиностроительного комплекса России, а также те, что входят в объединенную двигателестроительную корпорацию. Сейчас с помощью инструментов “Терекалмаза” выпускаются особо сложные подшипники, детали автомобильных и авиационных двигателей.   https://t.me/vestikbr
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