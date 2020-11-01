Строительство завершено! В Нартане возвели долгожданный Дом культуры





Старый ДК снесли в 2010-м: из-за ветхости ремонту он не подлежал. Новый Дом культуры представляет собой современное двухэтажное здание на площади в тысячу квадратных метров. Строители завершили все внутренние работы, убрали прилегающую территорию. В корпусе планируют открыть библиотеку, классы детской школы искусств, выставочный и кинозал на 400 мест. Здесь же будет эстрада, рядом – комнаты для артистов. На цокольном этаже заработает тренажерный зал и кабинеты для кружков и студий.

На возведение израсходовали 95 миллионов рублей. Построили ДК в Нартане в рамках федеральной целевой программы по устойчивому развитию сельских территорий. Добавлю, что в этом году должны завершить капитальный ремонт в девяти Домах культуры на территории Кабардино-Балкарии. В планах на ближайшие годы – радикальное обновление не только ДК, но и театров, художественных и музыкальных школ.