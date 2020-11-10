Строительство соцобъектов в КБР включено в госпрограмму СКФО

Строительство социальных и инфраструктурных объектов в Кабардино-Балкарии включили в госпрограмму социально-экономического развития Северо-Кавказского округа. Обновленную редакцию документа опубликовали на портале правовой информации.

По плану до конца этого года следует построить новый водовод «Кашхатау-Аушигер» и водозаборную скважину в Баксане. А в декабре 21-го должны ввести в эксплуатацию школу в Майском районе на 440 мест. Напомню, что госпрограмма развития Северо-Кавказского округа рассчитана на период до 25-го года. Среди ее задач – создать благоприятные условия для развития регионов, повысить их инвестиционную привлекательность, снизить безработицу, поддержать промышленность.