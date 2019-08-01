Строительство подъезда к Северному автовокзалу от дороги «Шалушка-Каменка» продолжается — 2019.08.15

Протяженность — 800 метров. Работа идёт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году здесь же появилась транспортная развязка. Инфраструктура обеспечит безопасное движение и избавит от заторов, когда откроют вокзал. Объект должны сдать в эксплуатацию в декабре этого года. Строительство идёт с опережением графика. За ходом работ следят общественные организации. Они знакомятся с технологическим процессом, нормативами и готовят фотоотчёт происходящего на стройплощадке.