Строительство ФОК в Кашхатау завершат к началу нового учебного года

В административном центре Черекского района – поселке Кашхатау — завершается возведение многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса. Это один из 33 спортивных объектов, строящихся сейчас в Кабардино-Балкарии. Процент его готовности считается один из самых высоких.

ФОК разместился на площади более 3 тыс. кв. метров и состоит из двух блоков. В первом — бассейн. Тут же будет располагаться лаборатория анализа воды, оборудованы помещения для тренеров и дежурной медсестры. Заниматься плаванием смогут и люди с ограниченными возможностями здоровья. Во втором блоке развернется универсальный спортивный зал с трибунами на 250 человек. Он предназначен для проведения соревнований и тренировок по волейболу, баскетболу, мини-футболу, теннису и спортивной гимнастике. В этом блоке также предусмотрены раздевалки, душевые, тренерские и медицинские кабинеты.

На завершающем этапе строительных работ специалистам КБР помогают московские эксперты. По словам представителя столичного Центра спортивной индустрии Дмитрия Юрьева, ФОК возводится по типовому проекту в строгом соответствии требованиям СНиП и с опережением запланированных сроков.

Представители подрядной организации степень готовности объекта оценивают в 97% и намерены ввести его в эксплуатацию к началу нового учебного года, хотя по графику завершение работ запланировано на декабрь.

«В данный момент идут к концу отделочные работы, остается поставить оборудование. По благоустройству все работы завершены. Идет подготовка для укладки асфальтового покрытия. Все соответствующие системы будут установлены в соответствии со строительными правилами – это видеонаблюдение, соблюдение правил безопасности. Все металлоконструкции покрыты огнезащитным составом», — уточнил прораб подрядной строительной организации Аслан Жантуев.

Объект находится под постоянным контролем правительства региона и руководства муниципалитета. Как сообщили в Минспорта Кабардино-Балкарии, помимо ввода в эксплуатацию ФОКа в Кашхатау, запланировано строительство еще 25 многофункциональных игровых площадок с зоной воркаута и детским оздоровительным комплексом практически во всех муниципалитетах. Кроме того, будет закуплено искусственное покрытие для футбольного поля в Майском районе. Заключен госконтракт на приобретение спортивного оборудования для 44 организаций. Кроме того, намечена закупка двух комплектов инвентаря для создания малых спортивных площадок.