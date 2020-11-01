В стране открыли народное голосование в рамках Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России»





Кабардино-Балкария подала шесть заявок. В номинации «Попробуй, полюбишь!» — яблоки, кабардинский сыр, зольский картофель и минеральные воды. Кахунские помидоры претендуют на титул лидера в группе «Вкусное рядом». А в номинации «Загляните на огонек» заявлены балкарские хычины. В ней состязаются бренды, перспективные с точки зрения туристического потенциала регионов… Поддержать участников конкурса предлагают каждому жителю страны. От одного человека принимают до трех голосов, но из своего региона отдать предпочтение можно только одному бренду. Остальные должны быть из других субъектов. Проголосовать можно на сайте вкусыроссии.рф до второго декабря.