Статистики подсчитали стоимость продуктовой корзины в регионах СКФО

Специалисты Службы статистики проанализировали цены на товары в мае 2020 года в регионах Северного Кавказа и опубликовали сводные данные.

Отмечено, что всю весну сохранялся повышенный спрос на продукты длительного хранения. Это подтолкнуло удорожание разного вида круп – риса, пшена, а также гороха и фасоли. В той же группе – некоторые виды плодоовощной продукции. Изменение цен на них связывают с повышенным спросом и сезонными колебаниями.

В Кабардино-Балкарии, по данным статистиков, в мае подорожали яблоки, картофель, морковь, свекла – в среднем на 10-12%. В то же время резко подешевели лимоны – почти вполовину. Снизились цены на чеснок, огурцы, лук, помидоры, виноград, а также – на кур и яйца. Стоимость минимального набора продуктов питания в Кабардино-Балкарии в расчете на месяц в мае составила 4 063 рубля. Несколько выше этот показатель на Ставрополье, в Ингушетии, Чечне и Северной Осетии.