Спикер парламента КБР приняла участие в первом заседании Молодежной палаты нового созыва





Сегодня Молодежная палата при республиканском парламенте седьмого созыва провела в Нальчике свое первое заседание. Создали ее при законодательном собрании Кабардино-Балкарии почти полтора десятка лет назад. В совещательную структуру могут входить молодые люди от 18 до 35 лет. За все эти годы удалось наладить эффективное взаимодействие с депутатским корпусом, подчеркнула спикер Татьяна Егорова. По ее словам, одной из одной из главных целей при создании молодежной палаты было оказание содействия деятельности парламенту, законодательному обеспечению прежде всего законных прав и интересов нашей молодежи. Среди задач палаты – приобщать молодых жителей республики к парламентской работе, формировать у них правовую культуру. Здесь же – анализ молодежной политики и подготовка предложений по совершенствованию законодательства. На заседании утвердили структуру палаты седьмого созыва. Возглавила ее руководитель Всекавказского молодежного центра Екатерина Борисевич.