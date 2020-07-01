Сотрудники Службы статистики Кабардино-Балкарии готовятся к Всероссийской переписи населения

Из-за новой коронавирусной инфекции ее пришлось перенести с октября на апрель будущего года. Времени на разъяснительную кампанию вполне достаточно, говорят специалисты. Однако обход граждан, живущих в труднодоступных местах, начнут, как и планировали, в октябре. А потому первую партию планшетов передадут Росстату уже в начале осени. В Кабардино-Балкарии в ходе переписи должны учесть больше 850 тысяч человек. В проведении акции задействуют около двух с половиной тысяч специалистов республики. Добавлю, что по закону перепись в России проводят раз в 10 лет.