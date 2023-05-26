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Сотрудники Росгвардии провели урок мужества в 33 школе Нальчика

Сотрудники Росгвардии провели урок мужества в 33 школе Нальчика

26.05.2023 | 15:52
Ученикам рассказали об истории создания таких отрядов и о профессии спецназовца, а также показали документальный фильм о буднях бойцов. Старшеклассники узнали о вузах войск Национальной гвардии. Молодых людей интересовал порядок поступления, продолжительность учебы, социальные гарантии и перспективы карьерного роста... Такие встречи проводят уже не первый раз. Они направлены на патриотическое воспитание молодежи, а также помогают в выборе профессии, отметили в региональном управлении Росгвардии. Для школьников организовали выставку экипировки и образцов вооружения, которая также вызвала живейший интерес.   https://t.me/vestikbr
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