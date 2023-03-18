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Сотрудники полиции Черекского района изъяли наркотики

Сотрудники полиции Черекского района изъяли наркотики

18.03.2023 | 12:57
16 марта 2023 года в ходе несения службы на автодороге между селениями Аушигер и Кашхатау наряд патрульно-постовой службы ОМВД России по Черекскому району обратил внимание на подозрительного мужчину. В ходе проверки документов и личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у 37-летнего ранее судимого жителя г. Москвы пластиковую массу круглой формы темно-бежевого цвета. Опрошенный мужчина пояснил, что внутри упаковки находится наркотическое средство, которое он приобрел путем поднятия тайниковой закладки для личного потребления без цели сбыта. Проведенная экспертиза показала, что изъятым является наркотическое вещество «N-метилэфедрон», массой 1,57 гр. В отношении подозреваемого СО ОМВД России по Черекскому району возбуждено уголовное дело. Мужчина помещен в изолятор временного содержания.   https://t.me/vestikbr
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