Сотрудники МЧС в эти проверяют противопожарную защищенность избирательных участков в преддверии выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарии. Внеплановые обследования проводятся по поручению Президента России — 2019.08.22

В республике задействовано 367 объектов, на которых организована работа избирательных участков. По словам специалистов более 60 процентов из них уже проверили на соответствие пожарной безопасности. Сотрудниками МЧС серьёзных нарушений не выявлено. Не вызывают также нареканий системы автоматической сигнализации и оповещения людей о пожаре. Плановая проверка объектов, задействованных на выборах депутатов в высший законодательный орган республики завершится 27 августа. В Единый день голосования 8- го сентября на всех избирательных участках будет организовано дежурство сотрудников чрезвычайного ведомства.