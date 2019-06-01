Следуя гарантийным обязательствам… В Нальчике сегодня полностью завершили ремонт дороги на пересечении улиц Ахохова и Чернышевского — 2019.06.26





Cтроительство трассы велось в течение нескольких лет – с 16-го по 18-й годы. Она соединяет улицы Мальбахова и Калюжного. Однако за время эксплуатации на этом участке проявились дефекты полотна. Как отмечают в столичной мэрии, восстановление началось после инспекции, которую провели сотрудники управления ЖКХ. Проверяли, к слову, не только состояние дорожного полотна, но и целостность бордюров, наличие дорожных знаков и уличного освещения. По этим моментам нареканий нет, сообщили в мэрии.