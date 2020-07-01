Школьные линейки первого сентября будут, но пройдут они в измененном формате

Школьные линейки первого сентября будут, но пройдут они в измененном формате, так как необходимо соблюдать меры безопасности из-за коронавируса, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. В образовательном ведомстве готовятся к тому, что школы по традиции откроются в сентябре. Ученики и педагоги вернутся с каникул, начнется очный образовательный процесс, но с учетом требований Роспотребнадзора. На старте организуют диагностику знаний школьников. Если окажется, что из-за дистанционного обучения появились пробелы, их восполнят до необходимого уровня. Поможет в этом, в том числе, государственная информационная система «Цифровая образовательная среда», которую намерены запустить. Там будут храниться учебные материалы, который можно будет использовать в преподавании. Их планируют распределить по четвертям и полугодиям, а также по всем темам, чтобы учитель в ходе обычных занятий в классе мог использовать и электронные данные. Помимо этого, в перспективе планируют воплотить в жизнь программу, которая позволит провести интернет в каждый класс без исключения.