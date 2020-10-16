Школьники с.Карагач создают мультики

С января 2019 года в России начал свою реализацию нацпроект «Образование». В него входят 10 федеральных проектов, один их которых «Успех каждого ребёнка». Его задача: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. К новшествам дополнительного образования с удовольствием приобщаются и младшеклассники школ Кабардино-Балкарии.

«Я передвигаю муху и пчелку на цветок. А Алан снимает это все на компьютер. И у нас получится мультик»,- рассказывает юный аниматор Абдурахман Матуев о процессе создания мультика. На этой площадке скучно не бывает никому. Оно и понятно: ведь раньше дети мультфильмы только смотрели, теперь же создают их сами. Более того, с помощью современных технологий придумывают оригинальные варианты поздравлений родным и близким с различными праздниками.

Другая группа творцов работает над созданием в кино бытовых сценок и различных сказок. Куклы передвигают по определенному сценарию, а камера фиксирует все это и передает изображение на компьютер. За ним сидит монтажер, который выбирает лучшие кадры и потом собирает их в единый ролик. Сценарии ребята пишут самостоятельно, сами придумывают и создают декорации, занимаются озвучиванием готового проекта. Анимационную студию первая школа селения Карагач получила по проекту «Успех каждого ребенка».

В современном мире мультипликация перестала быть просто впечатляющим зрелищем, которое можно лишь воспринимать с экранов, говорят педагоги. Это новый элемент грамотности. С каждым следующим роликом желающих творить свою виртуальную реальность, используя различные компьютерные технологии, в сельской школе становится все больше. Сейчас здесь приступают к работе над большим проектом: воссозданием парада Победы. Пластилиновые фигуры: солдаты, офицеры, маршалы, военная техника и даже салюты уже готовы.