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Школьники Кабардино-Балкарии смогут пройти бесплатные курсы программирования

Школьники Кабардино-Балкарии смогут пройти бесплатные курсы программирования

22.09.2022 | 16:06
Школьники Кабардино-Балкарии смогут пройти бесплатные курсы программирования. Прием заявок стартовал на портале Госуслуг. Доступны они для учащихся 8-11 классов. Это часть проекта “Код будущего” в рамках федерального “Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли”. Занятия включают в себя четыре учебных модуля и рассчитаны на два года. Заниматься молодые люди будут в удаленном доступе. По итогам все участники проекта получат сертификаты. Подать заявление можно в личном кабинете на портале Госуслуг. Как отмечают эксперты, дополнительное профессиональное обучение программированию поможет школьникам определиться с будущей профессией и сформировать навыки, востребованные в цифровой экономике.   https://t.me/vestikbr
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