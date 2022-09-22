Школьники Кабардино-Балкарии смогут пройти бесплатные курсы программирования. Прием заявок стартовал на портале Госуслуг. Доступны они для учащихся 8-11 классов.
Это часть проекта “Код будущего” в рамках федерального “Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли”. Занятия включают в себя четыре учебных модуля и рассчитаны на два года.
Заниматься молодые люди будут в удаленном доступе. По итогам все участники проекта получат сертификаты. Подать заявление можно в личном кабинете на портале Госуслуг.
Как отмечают эксперты, дополнительное профессиональное обучение программированию поможет школьникам определиться с будущей профессией и сформировать навыки, востребованные в цифровой экономике.
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