Сезонные паводки… — 2019.06.18

В Урванском районе подъем уровня воды в реке послужил причиной подмыва и частичного разрушения автодороги между селениями Нижний и Старый Черек.
ЧП произошло рано утром в понедельник. Сразу были приняты меры для предотвращения дальнейшего разрушения. Сейчас здесь работают дорожники ремонтно-строительного управления муниципалитета. За соблюдением порядка следят сотрудники полиции.
Дорогу для автомобильного движения не перекрывали. А пока, автовладельцы могут проехать здесь по временному объезду. Его длина 300 метров.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2019.06.18

— УФ-м и къэрал думэм и депутат Максимова Светлана Май куейм къыщыщ1агъэк1 мэкъумэш продукцэр зэригъэлъэгъуащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2019.06.18

— Бюгюн нотариуслагъа семинар къуралгъанды.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2019.06.18

— В Москве прошло заседание правительственной комиссии по региональному развитию.

Подробнее