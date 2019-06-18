Сезонные паводки… — 2019.06.18

В Урванском районе подъем уровня воды в реке послужил причиной подмыва и частичного разрушения автодороги между селениями Нижний и Старый Черек.

ЧП произошло рано утром в понедельник. Сразу были приняты меры для предотвращения дальнейшего разрушения. Сейчас здесь работают дорожники ремонтно-строительного управления муниципалитета. За соблюдением порядка следят сотрудники полиции.

Дорогу для автомобильного движения не перекрывали. А пока, автовладельцы могут проехать здесь по временному объезду. Его длина 300 метров.