Сенатор Совфеда Мухарбий Ульбашев отчитался в парламенте КБР о своей работе в осеннюю сессию 2021 года

Сенатор России Мухарбий Ульбашев, представляющий парламент Кабардино-Балкарии в Совете Федерации, рассказал республиканским депутатам о своей работе в осеннюю сессию 2021-го года. Информация прозвучала на заседании президиума регионального законодательного собрания. Мухарбий Ульбашев работает заместителем председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Он отметил слаженное взаимодействие представителей власти Кабардино-Балкарии и российских парламентариев, которое направлено на социально-экономическое развитие республики. В частности, сенатор рассказал о результатах работы по обеспечению сбалансированности бюджета КБР: базовая дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сохранилась на уровне 2021-го, притом, что по ряду статей были сокращения. Только на реализацию национальных проектов в этом году в регион направят 12 миллиардов рублей. Мухарбий Ульбашев остановился и на предстоящем знаковом событии – праздновании столетия Кабардино-Балкарии. Сенатор сообщил, что в Совете Федерации пройдут Дни республики, и подготовка к ним уже началась.