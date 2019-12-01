Семье, пострадавшей от взрыва бытового газа в Чегеме, предоставят временное жилье.

По возвращении в Кабардино-Балкарию после лечения в Нижегородском ожоговом центре, семья Батыровых сможет поселиться в двухкомнатной квартире в посёлке Звездный. Жилье – временное. Сейчас в помещениях ведется ремонт. Будут заменены стеклопакеты и напольное покрытие. Также в квартире установят водонагревательный прибор и необходимую бытовую технику. Завершить работы планируют до 26 декабря.

Напомним, 2 декабря в Чегеме произошел взрыв газа в частном доме и здание воспламенилось. Пострадала семья из пяти человек, в том числе трое малолетних детей. Первую медицинскую помощь им оказали в Нальчике. Затем, потерпевших доставили на самолёте в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. Спасти жизнь самого старшего мальчика врачам, увы, не удалось. Ребенок умер 8 декабря 2019 года в ожоговом центре в Нижнем Новгороде. Родители и еще двое детей остаются под наблюдением врачей.