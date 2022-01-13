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Сегодня в России отмечают День печати

Сегодня в России отмечают День печати

13.01.2022 | 18:59
Это праздник не только для журналистов, но и для читателей. Памятная дата приурочена к дню выхода первой в России газеты «Ведомости», редактором которой был Петр I. Это событие произошло 13 января 1703 года. С поздравлениями к коллегам обратился Рифат Сабитов, председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК: - Поздравляю журналистов, сотрудников средств массовой информации с Днем российской печати! Современные средства массовой информации, опираясь на многолетние профессиональные традиции отечественной прессы, продолжают вносить значительный вклад в достоверное и оперативное информирование граждан и общества обо всех происходящих в стране и мире событиях. Искренне желаю всем коллегам крепчайшего здоровья, благополучия, больших творческих успехов, верности выбранной профессии!
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