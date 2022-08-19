Сегодня в России День филателиста

Собиратели марок отмечают сегодня свой праздник. 19-ое августа – День филателии. Появился он в России сто лет назад и просуществовал примерно два десятилетия, но это не мешает современным филателистам считать его своим днем. Людей, увлеченных коллекционированием почтовых марок немало и в нашей республике. Они постоянно встречаются, общаются, обмениваются раритетами. И намерены подготовить большую выставку в честь векового юбилея Кабардино-Балкарии. Оператор почтовой службы Зарета Тутова рассказывает об общении с коллекционерами марок. Связи очень тесные. Большинство своих акций и выставок коллекционеры республики проводят в связке с почтовиками, работа которых с давних времен неразрывно связана с марками. В здании Главпочтамта проходят акции по гашению почтовых открыток, посвященных известным людям Кабардино-Балкарии. Почтовая продукция со специальным штемпелем имеет особую ценность для коллекционеров. Среди тех, для кого почтовые марки – предмет огромного интереса, - Мухсин Ныров. Он член Союза коллекционеров Северного Кавказа, знаток истории монет, марок и орденов. В его личной коллекции – в основном экспонаты, выпущенные в советские годы по случаю парадов, спортивных эстафет и профессиональных конкурсов. Есть и очень редкие экземпляры. Мухсин Ныров начал собирать марки еще в школе. Тогда это было довольно популярное увлечение. Первой была Пионерская, вспоминает коллекционер. И она до сих пор в альбоме. Общество филателистов и нумизматов Кабардино-Балкарии – это около 40 увлеченных людей. Они постоянно встречаются, общаются, обмениваются раритетами. Собиратели намерены подготовить выставку в честь векового юбилея Кабардино-Балкарии. Особое место в ней займет век 20-й – со времени после революции и до постсоветского периода.