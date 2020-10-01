Сегодня в школах Кабардино-Балкарии начались осенние каникулы


Стартовав одновременно на неделю раньше обычных сроков, они и продлятся дольше обычного – до 8 ноября. Напомним, что такое решение принято на очередном заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в КБР.
Изначально каждое образовательное учреждение, в зависимости от специфики образовательных процессов, должно было отправить детей на отдых либо с 1 ноября, либо с 24 октября. Но в итоге принято решение всех отправить на каникулы с 26 октября. Мера призвана увеличить период эпидемиологического, или, как его еще называют, инкубационного, разрыва до 14 дней. Поэтому вместо привычной одной недели каникулы растянули вдвое больше – до 8 ноября. Этот временной промежуток, по мнению специалистов, поможет разорвать инфекционную цепочку.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.10.26

— Иужьрей жэщ-махуэм КОВИД-19 вирусыр къеуэл1ауэ иджыри ц1ыху 88 къахутащ

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.10.26

— Республиканы башчысы Прохладна районда жарашдырыучу мюлкде болм бла шагъырейленгенди

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.10.26

— 88 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в КБР за последние сутки

Подробнее