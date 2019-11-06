Сегодня в республиканской библиотеке для слепых состоялся круглый стол под названием «Я хочу спросить… Открытый диалог со специалистом». — 2019.11.06

Эксперты в области здравоохранения, социальной защиты и пенсионного обеспечения отвечали на вопросы людей с ограничениями по здоровью, связанные с трудоустройством, назначением льготных лекарств и аппаратов, санаторно-курортного лечением. Говорили также о приватизации дачных и земельных участков. Круглый стол стал частью проекта по созданию на базе библиотеки Центра социокультурной реабилитации инвалидов.