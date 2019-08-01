Сегодня в Нальчике в северокавказском институте повышения квалификации- филиале Краснодарского университета МВД России прошёл торжественный выпуск первой группы слушателей из Дагестана — 2019.08.29

Напомню, в этом году состоялся функции некоторых подразделений правоохранительных органов соседней республики, в том числе, центра профподготовки, передали нальчикскому вузу. Это первый заезд из более чем 200 человек. Выпускников поздравил начальник института переподготовки полковник полиции Заурби Шхагапсоев. Напутственные слова в их адрес прозвучали и от гостей из Дагестана. Они поблагодарили педагогов вуза за подготовку квалифицированных кадров. За последние десять с лишним лет существования университетского филиала только по специальности «Правоохранительная деятельность» прошли обучение более пяти тысяч квалифицированных специалистов. Здесь проходят переподготовку сотни представителей МВД из разных регионов России.