Сегодня в Нальчике в церкви Симеона Столпника организовали престольный праздник – в честь святого, чье имя носит храм





Службу провел архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Церковь при Нальчикской крепости построили в середине 19-го века. После революции она была разрушена. Уже во время войны – в 43-м – воздвигли новый храм, который действует и поныне. Его покровитель — преподобный Симеон – православный монах, который жил в четвертом веке и положил начало новому виду поклонения – столпничеству. По преданию он десятилетиями стоял на возвышении в молитве, не имея возможности даже присесть… И еще один праздник отметили сегодня православные: 14-го сентября начинается новый церковный год.

После богослужения верующие совершили крестный ход вокруг храма преподобного Симеона Столпника.