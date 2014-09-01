Сегодня в Нальчике простились с Ларисой Макоевой





Сегодня в Нальчике простились с Ларисой Макоевой. Она стояла у истоков телевидения Кабардино-Балкарии. На ТВ пришла в начале 60-х. Два десятка лет проработала диктором. Зрители искренне любили свою экранную героиню. Ее приглашали на центральное телевидение, но Лариса Макоева осталась в республике. В одной из совместных программ составила достойный дуэт знаменитой ведущей Анне Шиловой. В начале 80-х Макоева ушла с экранов и стала работать за кадром – телережиссером. Участвовала в создании новостных программ и тематических передач, выдавала прямые эфиры. Делилась мастерством с коллегами. В апреле этого года Ларисе Макоевой исполнилось 79.