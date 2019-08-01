Сегодня в министерстве инфраструктуры и цифрового развития КБР состоялось межведомственное заседание по вопросам подготовки республики к осеннее-зимнему периоду — 2019.08.07

С информацией о ходе работ выступил руководитель жилищно-коммунального департамента ведомства Жамбулат Гасташев. Особое внимание на совещании уделили общеобразовательным учреждениям. Прозвучало, что к началу августа готовность к осеннее-зимнему периоду составляет 70 %. На соответствующие работы в учреждениях, подведомственных Минздраву КБР, выделено свыше 25 миллионов рублей. Из них освоено почти 19. Паспорта готовности объектов жилищного фонда должны быть подписаны до 15 сентября, теплоснабжающих предприятий до 1 октября. Документацию и отчеты в министерство инфраструктуры и цифрового развития КБР представляют местные администрации муниципальных районов и городских округов.