Сегодня в Кабардино-Балкарии начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников





По данным Минпросвещения, в нем примут участие полторы тысячи учеников с четвертого по 11-й классы. Олимпиаду проводят на разных уровнях – школьном, муниципальном, региональном и заключительном. В Кабардино-Балкарии в масштабной кампании уже участвовали более 30 тысяч детей. Предметов, по которым проведут срез знаний, — свыше двух десятков. Традиционно испытания организуют на разных площадках – в вузах, учреждениях дополнительного образования и в самих школах. Особое внимание организаторы уделяют защите от утечки информации. В аудиториях установили системы видеонаблюдения и глушители звуков. Использовать какие-либо электронные устройства запрещено.

Участникам есть к чему стремиться: призеры заключительного этапа получают сто баллов и освобождаются от ЕГЭ по своему предмету. Результат олимпиады засчитывается при поступлении в профильный вуз и действует четыре года.