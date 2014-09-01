Сегодня в Доме правительства чествовали олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту Марию Ласицкене и ее наставника, заслуженного тренера России Геннадия Габриляна





В церемонии участвовал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. В Колонном зале собрались депутаты Госдумы и республиканского парламента, члены кабинета министров, представители муниципалитетов и общественных организаций, спортсмены. В своем приветствии Казбек Коков еще раз напомнил, каким непростым был путь Марии к олимпийскому пьедесталу.

Казбек Коков вручил прославленной спортсменке высшую награду республики – орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарией». Геннадию Габриляну объявлена благодарность Главы КБР.

Сразу после церемонии Казбек Коков, Мария Ласицкене и Геннадий Габрилян установили памятную табличку с именем чемпионки на Аллее олимпийской славы. А затем перед Универсальным спорткомплексом состоялась встреча с молодежью, детьми и болельщиками республики. От имени бизнес-сообщества Глава Кабардино-Балкарии вручил Марии ключи от квартиры в Нальчике, а ее тренеру – ключи от машины.