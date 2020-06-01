Сегодня в Черекском районе ввели в эксплуатацию Верхнебалкарскую малую ГЭС

Сегодня в Черекском районе Кабардино-Балкарии состоялся ввод в эксплуатацию Верхнебалкарской малой ГЭС. В ее запуске в режиме онлайн участвовали Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и генеральный директор компании «РусГидро» Николай Шульгинов. Появление современной станции мощностью в 60 миллионов киловатт-часов в год в этом горном районе решает не только вопрос бесперебойной поставки энергии.

«Первое — мы увеличили энергообеспеченность нашего региона, без чего немыслимо развитие. Второе — важное то, что я считаю — это уникальность реализованного проекта в части технологий, в частности экологической безопасности», — отметил в ходе видеоконференции Глава КБР Казбек Коков.

Малая ГЭС стоит на реке Черек в ущелье, которое назвали в ее честь. Эта местность набирает популярность среди туристов, а потому растет и потребность в новых источниках энергии – как для жителей, так и для гостей.

Высокогорные условия потребовали особой тщательности в разработке проекта. Главной задачей инженеров было не навредить окружающей среде. Поэтому станцию теперь называют «зеленой».

«Современная и зеленая станция. Зеленая — с точки зрения применения технологий, которые не наносят вреда окружающей среде и с точки зрения цифровизации и автоматизации станции. Это одна из новых станций, которая построена «РусГидро», которая будет работать практически по безлюдной технологии», — пояснил заместитель генерального директора компании «РусГидро» по капитальному строительству Николай Карпухин

По конструкции Верхнебалкарская ГЭС представляет собой деривационную систему. Это значит, что напор на ее турбинах создается не плотиной, а отводом воды из реки. Такую систему используют при возведении станций на горных реках. ГЭС включает в себя водозаборное сооружение, емкость для очистки воды и два тоннеля. Разработанная схема движения потоков позволяет избежать загрязнения реки.

«Исключает попадание масла в реку. У нас все системы замкнутые и ни одна капля воды не попадает в русло реки. Весь цикл производства электрической энергии экологически чистый», — подчеркнул инженер производственно-технической службы Кабардино-Балкарского филиала компании «РусГидро» Беслан Виндижев.

Возводить Верхнебалкарскую ГЭС начали в 2017 году. Теперь это – одна из пяти новых малых гидроэлектростанций в Северо-Кавказском округе.