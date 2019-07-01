Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает заслуженный деятель науки КБР, член Союза писателей России, доктор филологических наук Адам Гутов — 2019.07.24





Ко дню рождения ученого приурочили проведение круглого стола в Институте гуманитарных исследований на тему «Фольклор- в зеркале времени». До начала выступления основных докладчиков, юбиляра поздравили коллеги и друзья. Почетные грамоты и подарки от руководителей ведущих вузов и министерства культуры республики… Сегодня Адам Гутов возглавляет сектор адыгского фольклора и литературы. Почти полвека он трудится в Кабардино-Балкарском Институте гуманитарных исследований. За это время выпустил более 250 научных трудов и по словам экспертов вывел научную работу в области фольклора и литературоведения на высокий академический уровень.