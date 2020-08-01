Сегодня стартует Северо-Кавказский молодежный форум «Машук»





Впервые он пройдет в режиме онлайн. Его участниками станут более четырёх с половиной тысяч молодых людей со всей страны, в том числе представители нашей республики. Место встречи — не уже привычная за 10 лет поляна у подножия одноимённой горы в Пятигорске, а экраны мониторов. Смен по-прежнему три. Первая – под названием «Глобальные вызовы» — заработает уже завтра. Она посвящена проблемам экологии, добровольчеству, предпринимательству, науке и технологиям. Как и в предыдущие годы, участники смогут представить свои проекты в грантовом конкурсе. Размер финансовой поддержки каждого из победителей — до трёхсот тысяч рублей. На площадках форума предусмотрены встречи с известными политиками, общественниками, предпринимателями и творческими деятелями. Будет работать карьерная мастерская. Проведут и традиционные дни регионов. Продлится «Машук» до 26 августа.