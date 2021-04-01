Сегодня православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы





Сегодня православные верующие отмечают один из крупнейших церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.

Считается, что именно в этот день Дева Мария получила весть о том, что станет матерью Иисуса. Благовещение считается самым важным торжеством после Пасхи и Рождества. Во всех православных церквях с самого утра прошли божественные литургии, в том числе в нальчикском храме равноапостольной Марии Магдалины. Отправляясь на богослужение в этот день, принято надевать чистые и красивые вещи, однако не новые, так как новому только предстоит свершиться.