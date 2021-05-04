Сегодня нальчикский «Спартак» сыграет на выезде с клубом «Махачкала»





Нальчикский «Спартак» сегодня сыграет на выезде – в столице Дагестана с клубом «Махачкала». Это будет матч 27-го тура первенства российской футбольной лиги. В предыдущем туре команда из Кабардино-Балкарии обыграла на своем поле «Динамо» из Ставрополя со счетом 2:0. А с махачкалинцами наши футболисты мерялись силами в 2020-м. Тогда победа оказалась за «Спартаком». К сегодняшнему матчу команды расположились в турнирной таблице поблизости: у нальчан восьмое место, у соперников – девятое. Встреча в Дагестане начнется в 17 часов. Добавлю, что у нашей команды до конца сезона остается еще восемь игр. Есть возможность задействовать новичков и улучшить турнирное положение.