Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-Байрам





Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам – праздник жертвоприношения. Это день окончания священного паломничества в Мекку – хаджа. Напомню, Указом Главы КБР 20 июля в Кабардино-Балкарии объявлен выходным. По традиции с самого утра в мечетях республики сегодня – коллективные праздничные молитвы. Проходят они с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Людям старше 65-ти, детям и тем, у кого хронические заболевания, рекомендовано остаться дома. Только намечается проведение праздничной молитвы с соблюдением всех мер предосторожности. Это и дистанция, и маски, и обработка рук. В нашем случае мы просим мусульман, чтобы они приходили в мечети, на места молитвы со своими персональными ковриками то же самое – установки даны всем раис-имамам, чтобы приняли все меры предосторожности»,-сообщил председатель Духовного управления мусульман КБР Хазраталий Дзасежев. Курбан-байрам отмечается 3 дня. Из-за ситуации с пандемией коронавируса, как и в прошлом году, культурно-массовые мероприятия отменены. Священнослужители призывают жителей республики отказаться от больших трапез с родственниками и друзьями, а остаться дома и отметить праздник в кругу своих близких.