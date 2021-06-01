Сегодня легендарному оператору Аслану Мамхегову исполнилось бы 75 лет





Сегодня исполнилось бы 75 лет нашему коллеге, легендарному оператору Аслану Мамхегову. До своего юбилея, к которому готовилась вся наша телерадиокомпания, он не дожил всего 20 дней. Мамхегов — целая эпоха в истории регионального телевидения. Любимому делу он отдал полвека, до последних своих дней был в рабочем строю. Автор множества новостных сюжетов и фильмов, вошедших в золотой фонд, воспитал не одно поколение преемников. Долгие годы работал с первым президентом республики Валерием Коковым. Был замечательным рассказчиком и много писал. Настоящий профессионал, наставник, человек широкой души, готовый в любой момент прийти на помощь, поддержать мудрым советом. Он навсегда останется в памяти всех, кто его знал.