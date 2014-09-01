Сегодня Глава Кабардино-Балкарии принял участие в голосовании





На избирательный участок, расположенный в первой гимназии Нальчика, Казбек Коков приехал вместе с семьей: супругой и одной из дочерей. Голосование прошло с соблюдением мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором. Руководитель республики выразил надежду, что кандидаты, которые станут депутатами Госдумы и органов местного самоуправления, приложат все усилия для дальнейшего развития и процветания Кабардино-Балкарии. Казбек Коков также отметил, что в регионе есть все условия, чтобы выборы прошли прозрачно и легитимно.