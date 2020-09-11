Самозанятые в КБР начали платить налоги





Около 1 тысячи самозанятых жителей Кабардино-Балкарии начали платить налог, заявили в республиканском Минэкономразвития.

Региональный закон о налоге на профессиональный доход вступил в силу с 1-го июля этого года. Ставки для самозанятых установлены федеральным законодательством и составляют от 4-х до 6-ти процентов. Специальным налоговым режимом могут воспользоваться граждане, которые создают собственный продукт или оказывают услуги самостоятельно без посредников. При этом переход на такой вид выплат добровольный. Все квитанции и платежи можно осуществлять в приложении «Мой налог». Зарегистрироваться в системе можно с использованием телефона, планшета или компьютера.