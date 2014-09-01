С начала сентября на территории Кабардино-Балкарии зарегистрировано 16 фактов дистанционного мошенничества





В числе наиболее распространенных видов – звонок якобы сотрудника службы безопасности финансовой организации. Злоумышленники сообщают гражданину о попытке оформить на него кредит или снятии денег. Жертву убеждают перевести средства на «защищённый резервный счет», что человек и делает. Причем многих не смущает, что зачастую «свои кровные» они переводят на абонентские номера или чью-то банковскую карту. Только за одну неделю в нынешнем месяце было зарегистрировано 7 идентичных случаев. Еще один вид мошенничества – купля/продажа через интернет.

Наибольшей доверчивостью, отмечают полицейские, отличаются люди пожилого возраста. Им преступники предлагают доплату к пенсии, естественно, за определенную сумму. Также звонят от лица родственников и просят финансовую помощь… Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что представители банка никогда не решают вопросы по телефону. В случае возникновения проблем клиента приглашают в ближайшее отделение банка.