С этого года региональная социальная доплата к пенсии производится через Министерство труда и социальной защиты КБР.

Полагается она тем гражданам, у которых сумма общего материального обеспечения ниже величины прожиточного минимума пенсионера. Как отметили в региональном отделении Пенсионного Фонда России и Минтруда КБР, из-за нового порядка начисления у некоторых жителей республики январские выплаты были меньше обычных.Тем, кто нынешнюю пенсию получил без региональной социальной доплаты, оставшуюся часть средств выдадут до 20 января, обещают в Минтруда и соцзащиты. Консультацию по этому вопросу также можно получить, позвонив по единому социальному номеру республиканского ведомства.