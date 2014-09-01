С 1 мая «РЖД» запускает поезд «Владикавказ – Туапсе»





«РЖД» запускает поезд «Владикавказ – Туапсе». Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, «Ласточка» отправится в путь уже первого мая. Она свяжет сразу несколько субъектов: Краснодарский край, Адыгею, Ставрополье, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Это существенно повысит транспортную мобильность жителей региона, считают в компании-перевозчике. По нашей республике «Ласточка» пройдет через станции «Муртазово», «Котляревская» и «Прохладная». В сторону Черноморского побережья «Ласточка» будет ходить по нечетным числам, возвращаться – по четным. Дорога из Владикавказа в Туапсе займет 10 часов.