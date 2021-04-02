С 1 апреля вступил в силу новый порядок аттестации на водительские права





С 1 апреля 2021 года вступает в силу обновленный порядок аттестации для будущих водителей. Для кандидатов отменяется практический экзамен на закрытых площадках, вместо этого инспекторы будут проверять навыки вождения в реальной обстановке – на дорогах, развязках, перекрестках. Также изменения коснулись критериев оценки водителей. Прежде кандидаты в водители должны были показать, чему научились, на «закрытой» площадке. К этому экзамену допускали тех, кто успешно сдал теорию. Несколько упражнений помогали определить, как экзаменуемый чувствует габариты автомобиля, умеет ли легко трогаться с места, обладает ли навыками парковки? Несмотря на то, что «автодром» больше не входит в перечень экзаменов, инструкторы автошкол продолжат его использовать в работе.