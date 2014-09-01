Русский драмтеатр им. Горького представит премьеру спектакля «На всякого мудреца довольно простоты»





Русский госдрамтеатр имени Горького готовится к очередной премьере. В этот раз зрители увидят спектакль по пьесе Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Автор создал свое произведение больше 150-ти лет назад. Это широкая сатирическая картина московского общества второй половины 19-го века. Однако и сегодня пьеса весьма жизненна, считает режиссер-постановщик, народный артист республики Юрий Балкаров. В постановке заняты многие именитые артисты. На сцену выйдут Раиса Тубаева, Татьяна Карнаухова, Олег Гусейнов. В спектакле участвуют и молодые исполнители. Роль преуспевающего чиновника Городулина доверили Аскеру Шукову. Напоминать о том, что действие происходит в Москве, будут фотографии старых столичных улочек. Их станут демонстрировать на экране в глубине сцены во время спектакля. Постановку осуществили на федеральную субсидию. На эти же средства создали декорации, купили необходимую технику, сшили исторические костюмы. Премьера спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» состоится сегодня в 19 часов.