Российские онковакцины включили в программу ОМС. Правительство страны расширило программу государственных гарантий.
Это сделает современную высокотехнологичную медицинскую помощь более доступной для граждан. Отныне пройти лечение с использованием российских онковакцин можно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.
Речь идет об использовании препаратов, которые разрабатывают индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью. Это позволит существенно повысить эффективность оказания помощи людям с тяжелыми заболеваниями.
