Росреестр завершил масштабную работу по переходу субъектов страны на федеральную информационную систему Единый государственный реестр недвижимости





Кабардино-Балкария к новому формату оказания услуг подключилась в числе первых. Использование электронной базы данных позволяет в сокращённые сроки оформлять права на недвижимость по так называемому экстерриториальному принципу, то есть, не выезжая за пределы республики. По-прежнему действуют и другие способы обращения за услугами Росреестра: через МФЦ, портал госуслуг. Заявление также можно подать, отправив его по почте, или обратится в службу напрямую. С помощью единой базы данных регистрация прав собственности проходит гораздо быстрее: в течение семи рабочих дней.