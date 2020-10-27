Роспотребнадзор вводит всеобщий масочный режим





С завтрашнего дня в России вводится всеобщий масочный режим. Постановление Роспотребнадзора опубликовано на портале правовой информации.

С 28 октября абсолютно все жители страны обязаны носить маски, находясь в общественных местах: в автобусах, маршрутках, такси, на парковках, в лифтах. Помимо этого, региональные власти должны принять меры, в том числе ограничительного характера, защищающие россиян из групп риска. Согласно документу, зрелищно-развлекательные мероприятия теперь запрещены с 23-х часов и до 6 утра.В ночное время не будут работать кафе и рестораны. В местах массового скопления людей необходимо усилить дезинфекцию. Глава Роспотребнадзора также потребовала увеличить количество тестируемых в сутки.