Роспотребнадзор установил новые требования для учебных учреждений

Новый порядок будет действовать до конца этого года. Он коснется оздоровительных лагерей, учреждений допобразования, игровых комнат в торговых центрах и аэропортах, спортивных секций для детей. Запрещены массовые мероприятия, кроме тех, что проводят в лагерях на открытом воздухе. В этом случае контакт между представителями разных отрядов не положен. Вводится обязательная проверка температуры тела у детей и взрослых. В школах за каждым классом предложили закрепить отдельный кабинет со всем необходимым оборудованием. В ходе аттестации следует соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Дошкольники также должны заниматься отдельными группами. Игрушки в детских садах станут дезинфицировать каждый день.При входе в здание, столовые и уборные должны быть установлены дозаторы с антисептиками. Помимо этого, до конца нынешнего года Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях на территории других регионов. Исключение сделают лишь для тех, кто живет на севере страны.