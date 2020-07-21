Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания

Теперь нужно обозначать калорийность блюд, которые подают, а также предоставлять информацию о содержании белков, жиров и углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, если последние добавляли в процессе приготовления. Ознакомиться с меню гость имеет право до того, как сел за стол. При этом владельцы заведений не могут включать в стоимость блюд дополнительные расходы, например, чаевые. Любопытно, что клиент получил возможность проверить объем или массу заказанного им блюда или напитка. Кафе и рестораны по требованию должны провести такую процедуру. Заказывать еду можно как в зале, так и предварительно по интернету или телефону. Человек имеет право отменить заказ, но ему придется оплатить понесенные исполнителем расходы.