Роскомнадзор заблокировал три интернет-ресурса, которые пропагандировали опасное увлечение на железных дорогах





Заявление на блокировку подала Нальчикская транспортная прокуратура. Зацепинг – это передвижение снаружи поездов. Экстремалов не останавливает опасность попасть под колеса или получить удар током от высоковольтных линий. А некоторые бездумно стремятся перейти пути прямо перед составом. ГЕО: Нальчик За этот год по республике зафиксировано пять фактов, когда молодые люди выкладывали в сеть видеоролики, на которых – их путешествия снаружи вагонов. Часть сайтов уже заблокировали, еще два факта – на стадии рассмотрения.

В Москве за последние полгода от «железнодорожных забав» уже погибли свыше 20-ти молодых людей, вдвое больше – получили травмы, сообщили в Следственном комитете России. Один из способов воздействия на «зацеперов» — привлечь их к ответственности за хулиганские действия, угрожающие безопасности транспортных средств. Штраф — до 300 тысяч рублей либо ограничение свободы до двух лет.